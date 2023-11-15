Наприкінці жовтня злочинне угрупування ELN вдерлись в автомобіль батьків футболіста та вивезло його рідних у невідомому напрямку. Майже одразу невідомі відпустили маму Луїса Діаса, а от батько лівого вінгера Ліверпуля пробув у полоні аж 12 днів.
До теми Викрадення із щасливим фіналом: батька зіркового футболіста Ліверпуля звільнено з полону
Щасливий фінал жахливої історії викрадення
На щастя, завдяки правоохоронцям батька гравця англійського клубу вдалось звільнити з полону та вивести у безпечне місце.
Через декілька днів сім'я вперше возз'єдналась після жахливої історії із викраденням. Батько футболіста не зміг стримати сліз. А Луїс Діас подякував Богу за те, що його родина знову у повному складі може бути разом.
Дякую Богу, що дозволив нам знову бути разом, як сім'я,
– написав футболіст.
Луїс Діас разом із звільненим із полону батьком / Фото з соцмереж футболіста
Рідні Луїса Діаса / Фото з соцмереж футболіста Ліверпуля
Відзначимо, що у листопаді збірна Колумбії, за яку виступає Луїс Діас, проведе два кваліфікаційні матчі до ЧС проти Бразилії (17 листопада) та Парагваю (22 листопада). Національна команда лівого вінгера Ліверпуля йде на 5-му місці турнірної таблиці після 4-х турів, набравши у них 6 очок.
За спиною футболіста "мерсисайдців" вже 43 матчі за збірну та 9 забитих голів.