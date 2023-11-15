В конце октября преступная группировка ELN ворвалась в автомобиль родителей футболиста и вывезла его родных в неизвестном направлении. Почти сразу неизвестные отпустили маму Луиса Диаса, а вот отец левого вингера Ливерпуля пробыл в плену 12 дней.

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Счастливый финал ужасной истории похищения

К счастью, благодаря стражам порядка отца игрока английского клуба удалось освободить из плена и вывести в безопасное место.

Через несколько дней семья впервые воссоединилась после ужасной истории с похищением. Отец футболиста не сумел сдержать слез. А Луис Диас поблагодарил Бога за то, что его семья снова в полном составе может быть вместе.

Благодарю Бога, что позволил нам снова быть вместе, как семья,

– написал футболист.



Луис Диас вместе с освобожденным из плена отцом / Фото из соцсетей футболиста



Родные Луиса Диаса / Фото из соцсетей футболиста Ливерпуля

Отметим, что в ноябре сборная Колумбии, за которую выступает Луис Диас, проведет два квалификационных матча в ЧМ против Бразилии (17 ноября) и Парагвая (22 ноября). Национальная команда левого вингера Ливерпуля идет на 5-м месте турнирной таблицы после 4-х туров, набрав у них 6 очков.

За спиной футболиста "мерсисайдцев" уже 43 матча за сборную и 9 забитых голов.

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Луис Диас провел в футболке Ливерпуля 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал один ассист.