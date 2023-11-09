28 жовтня декілька невідомих чоловіків зупинили автівку батьків Луїса Діаса, пересіли у неї та вивезли рідних футболіста за місто у Колумбії. Згодом з'ясувалось, що невідомі були представниками незаконної групи ELN.

Оце так Шахтар може поставити під сумнів майбутнє Хаві у Барселоні: гравці виступають проти тренера

Радісна звістка для футболіста

Маму футболіста Сіленісу Маруланду вдалось звільнити майже одразу. А от батько лівого вінгера Ліверпуля пробув у полоні 12 днів.

Лише 9 листопада відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив радісну звістку – батька Луїса Діаса теж звільнено. Луїс Мануель Діас перебуває у безпечному місці.

Цікаво, що звільнення відбулось внаслідок спеціальної операції правоохоронних органів. Злочинне угрупування не висувало жодних вимог, які вони могли отримати за звільнення батька Діаса.

Нагадаємо, що Луїс Діас врятував "мерсисайдців" від ганебної поразки у попередньому турі АПЛ від Лутона. Колумбієць вже у компенсований до матчу час зрівняв рахунок 1:1. Під час святкування Діас підійняв свою ігрову футболку під якою був напис на підтримку свого батька, який на той момент (5 листопада) ще був у полоні.