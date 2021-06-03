Віктору Вихристу – 29: що відомо про нову українську загрозу в боксі для Уайлдера і Джошуа

У середу, 3 червня, український боксер Віктор Вихрист, який виступає у важкій ваговій категорії, святкує своє 29-річчя. Коротку біографію спортсмена читайте на Спорт 24.

Коротка біографія

Віктор Вихрист народився 3 червня 1992 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Потім його сім'я переїхала в місто Кременчук, що на Полтавщині.

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Саме там хлопець пішов до школи, а в останній рік перед її закінченням вирішив зайнятися боксом. Його тренером став Олександр Миколайович Ляховий, який є батьком української легкоатлетки Ольги Ляхової.

Зараз Віктор зізнається, що з дитинства цікавився боксом, постійно дивився поєдинки братів Кличків, але ніколи не думав, що сам колись буде боксером.

Аматорська кар'єра

Вже за чотири роки після початку занять, у 2012 році, перший раз їде на дорослий чемпіонат України. Тоді він програв одразу в 1/8 фіналу. Однак вже через рік знову бере участь у змаганнях і стає їх переможцем.

Після перемоги на національних змаганнях стає членом команди "Українські отамани" та починає виступати у напівпрофесійній лізі WSB. В її рамках провів 4 бої, в 3 здобув перемогу та 1 раз зазнав невдачі, програвши нокаутом британцю Джо Джойсу.

Віктор намагався здобути путівку на літні Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Проте, на відбірковому турнірі програв все тому ж Джо Джойсу.

Успіх до Вихриста прийшов у 2017 році. Тоді він переміг на домашньому для України чемпіонаті Європи з боксу, який відбувався у Харкові. Після цього успіху він був нагороджений орденом "За заслуги" III степеня.

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Друге за значущістю досягнення – перемога на II Європейських іграх 2019 року у Мінську. Цікаво, що його тренером був все той же Олександр Ляховий, який між виступами Віктора паралельно слідкував за результатами своєї дочки.

Причини початку профі-кар'єри

Враховуючи перемогу на Європейських іграх, статус чинного чемпіона Європи, боксер був головним фаворитом на поїздку на Олімпіаду в Токіо від України. Але доля розпорядилася по іншому.

Восени минулого року у фіналі чемпіонату України Віктор програв одеситу грузинського походження Цотне Рогаві. На початку 2020 року Цотне переміг на одному з найпрестижніших турнірів серед любителів – Кубку Странджа, чим підтвердив не випадковість своєї перемоги. Можливо, що саме результат цього турніру вирішував, хто буде головною нашою надією в хевівейті на цих іграх.

Розуміючи, що потрапити на найпрестижніші змагання серед аматорів не вдасться, перехід в професіонали є цілком логічний.

Вдалий дебют

Чемпіон Європейських ігор 2019 року Вихрист дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Українець за 55 секунд нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

Другий поєдинок чемпіон Європи 2017 року провів проти харків'янина Семена Пахомова і знову здобув дострокову перемогу.

Третій бій Вихриста відбувся 20 вересня. У Дніпрі був нокаутований Габріель Енгуема з Іспанії. 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.

У листопаді 2020-го Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках.

У 2021 році Віктор провів два поєдинки. 13 березня українець знову по очках здолав Вільмера Васкеса. Бій тривав 8 раундів. Попередній бій Віктора відбувся 15 травня. Вихрист ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.

Скандал з Федерацією боксу України

Після того, як стало відомо про перехід Вихриста в професіонали, в українському боксі розгорівся скандал. Спочатку Федерація боксу України вирішила дискваліфікувати тренера Вихриста Олександра Ляхового, а також Андрія Котельника, який став його промоутером.

При цьому Котельник є президентом Федерації боксу Львова. У відповідь Котельник пообіцяв зворотний позов проти ФБУ. Сам Вихрист залишився шокованим рішенням ФБУ дискваліфікувати його тренера.

Та на цьому все не закінчилося. У Кременчуці місцеві чиновники готуються відібрати державну стипендію і квартиру у боксера, адже той перейшов у професіонали.

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Технічний арсенал

За своїм стилем навряд чи знайдеться боксер, більш схожий на Володимира Кличка, ніж Віктор Вихрист. Його зріст всього на 2 сантиметри нижчий, ніж у молодшого з братів, та становить 196 сантиметрів. Також має дуже схожу манеру пересуванням по рингу, основна зброя – це джеб. Володіє досить швидкими руками, часто пробиває двійки.

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Серед недоліків, звичайно, можна відмітити не надто надійну оборону й ніжну шкіру, регулярно отримував розсічення. Як для свого росту має відносно невелику вагу, що становить близько 105 кілограмів. Виглядає "добрим" боксером з відсутністю інстинкту вбивці.

Перспективи

Потенційно має стати одним із кращих боксерів дивізіону. Дуже багато буде залежати від можливостей промоутера. Може легко перебоксувати таких опонентів, як Карлос Такам, Дерек Чісора й навіть Діліан Уайт. Однак може й програти якомусь джорнімену через відсутність сталевого підборіддя. Буде не бажаним опонентом для любого елітного боксера надважкої ваги.