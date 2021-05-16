Вихрист яскраво нокаутував непереможного поляка у першому раунді

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (6–0, 4 КО) 15 травня у Кельні (Німеччина) провів бій з поляком Яцеком Пьонтеком (11–0, 9 КО). Українець не залишив шансів супернику.
Чергова перемога Вихриста
У Німеччині відбувся 10-раундовий бій за участю українського боксера. Його суперником став непереможний поляк, який на 20 років був молодший за Вихриста.
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Однак молодість взяла гору над досвідом. Віктору знадобилось для перемоги півтори хвилини у першому раунді. Перший же потужний удар у Яцека Пьонтека приніс результат.
Ця звитяга стала вже 7-ю для Вихриста на професійному ринзі. Український боксер був не надто задоволений своєю перемогою через низький рівень польського бійця.
Також на вечорі боксу відбулось повернення колишнього чемпіона світу WBA Мануель Чарр. Німець вже у другому раунді поклав на канвас американця Кріса Лавджоя.
Кар'єра Вихриста у професіоналах: головне
- Свій дебютний поєдинок Віктор провів у лютому 2020 року, коли нокаутував у першому раунді білоруса Андрія Мазаніка. Українцю вистачило лише 55 секунд.
- Другий бій Вихрист провів проти земляка Семена Пахомова. У цьому бою Віктору також не було рівних – нокаут та дострокова перемога.
- Третій бій український боксер провів 20 вересня. У Дніпрі був нокаутований найкращий боксер Іспанії – Габріель Енгуема.
- 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
- У листопаді 2020 Віктор переміг Каміла Соколовські та вперше не здобув дострокову перемогу. Судді одноголосним рішенням констатували впевнену звитягу українця.
- Востаннє виходив на ринг 13 березня, коли після 8 раундів святкував перемогу над венесуельцем Вілмером Васкесом.