Портал поставив Володимиру 652.6 бала, це більше на сотню, ніж у Мохаммеда Алі, і майже на чотири сотні більше, ніж у Майка Тайсона.

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Варто зазначити, що Віталій Кличко (301.6) також заслужив місце в топ-10.

Рейтинг супертяжів за версією BoxRec:

Володимир Кличко ще повернеться?