Чи відвідає Камбосос бій Ломаченка у Нью-Йорку: плани абсолютного чемпіона світу

Вже 11 грудня Василь Ломаченко знову вийде на ринг. Український боксер спробує здобути другу перемогу поспіль нокаутом у бою з Річардом Коммі.

Бою Ломаченка у планах немає

Австралійський боксер поділився плани після перемоги над Теофімо Лопесом. Тепер Джордж Камбосос у статусі абсолютного чемпіона світу у легкій вазі повертається у рідну країну.

Цікаво Ломаченко хоче бій з Камбососом після зустрічі з Коммі

Про це він написав на своїй сторінці у твітері. Камбосос не скористався можливістю відвідати бій Василя Ломаченка, який відбудеться вже 11 грудня у Нью-Йорку.

Провів відмінний день в Остіні, штат Техас, робив там щось дуже круте. Це вийде вже завтра. Я нарешті повертаюсь у Сідней. Дякую тобі, Америка, за любов та підтримку. Я приїхав сюди, щоб привезти додому п'ять поясів, і я це зробив. Чекає швидкого повернення у США,

– написав Камбосос.

Українець вже прилетів у США, де проведе поєдинок проти Річарда Коммі.

Нагадаємо, що Камбосос зробив усе для того, щоб Лопес провалив свій перший захист титулів. Тепер Джордж володіє поясами, які колись належали Ломаченку.

Австралієць після переможного поєдинку пообіцяв дати шанс українцю. Але згодом почав говорити про інших суперників.

Що відомо про бій Ломаченко – Коммі