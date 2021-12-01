Цікаве протистояння

Василь Ломаченко та Річард Коммі вийдуть у ринг 11 грудня 2021 року. З'явилось вогняне промо бою.

До теми Бій Ломаченка проти Коммі в Україні покаже MEGOGO

Відео на своїй сторінці в інстаграмі виклав сам український боксер. Поєдинок відбудеться на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Ломаченко спробує здобути другу поспіль перемогу нокаутом.

У відео показано момент з останніх поєдинків та яскраві виходи боксерів на ринг.

Промо двобою

Ломаченко – Коммі: що відомо про протистояння

  • Для обидвох боксерів цей поєдинок буде вже другим у 2021 році. У попередньому бою Коммі у шостому раунді нокаутував домініканця Джексона Мартінеса.
  • Ломаченко влітку відправив у нокаут боксера з Японії Масайоші Накатані.
  • Обидва бійці мають у своєму пасиві поразки від Теофімо Лопеса. Якщо американець нокаутував ганця, то Ломаченка він здолав після 12 раундів та лише за рішенням суддів.
  • 34-річний Річард Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі поступився.
  • Ще раніше випустили офіційний постер бою.
  • Раніше у ЗМІ поширювались чутки про гонорари боксерів за протистояння. Начебто Ломаченко повинен отримати за це двобій 750 тисяч доларів, а його суперник – 250 тисяч. Однак ці суми можуть зрости, адже все залежатиме від купівлі трансляцій.