Коли Бензема повернеться до футболу після травми: Карім відновить тренування поза межами збірної

Напередодні старту ЧС-2022 збірна Франції втратила головного голеадора команди Каріма Бензема. Нападник Реала отримав травму через яку пропускає Мундіаль.

34-річний форвард отримав травму на тренуванні збірної Франції під час підготовки до першого матчу ЧС-2022. До цього у француза теж були проблеми зі здоров'ям, але Карім запевняв, що підійде до ЧС у повній бойовій готовності.

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Усі чутки про повернення розвіяні

Однак усі слова футболіста були лише сподіваннями. Бензема не встиг відновитись до Мундіалю та навіть був готовий поступитись своїм місцем іншому. Начебто Антоні Марсьяль повинен був доєднатись до команди. Але Дідьє Дешам заявив, що не буде шукати заміни Каріму.

Ба більше, Бензема отримає медаль чемпіона світу-2022, якщо Франція здобуде перемогу у Катарі. Адже футболіст є у заявці команди на ЧС.

Нагадаємо, що у Катар французи виступають у статусі чинних чемпіонів світу.

Стало відомо, коли Бензема розпочне тренуватись за індивідуальним графіком. 9 грудня нападник повернеться до тренувального процесу, який відбуватиметься на базі мадридського Реала. Однак наразі невідомо, коли форвард повернеться у загальну групу.

Вихід Бензема на футбольне поле у Катарі не підтвердилась. Адже Карім розпочне тренуватись 9 грудня, а вже 18 грудня відбудеться фінал чемпіонату світу-2022.

Франція достроково пробилась у плей-офф ЧС-2022. Матч третього туру групового раунду проти Тунісу вже немає турнірного значення для французів. Поєдинок відбудеться 30 листопада о 17:00.