У Катарі в самому розпалі чемпіонат світу з футболу 2022. На превеликий жаль, турнір пропускає форвард збірної Франції Карім Бензема.

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Та все ж 34-річний футболіст зможе отримати золоті нагороди ЧС-2022, якщо збірна Франції стане чемпіоном світу.

Роз'яснення з цього питання дали у ФІФА. Оскільки головний тренер "Ле Бльо" Дідьє Дешам не викликав гравця на заміну Бензема, то формально володар "Золотого м'яча" знаходиться в команді.

У разі тріумфу французів на Мундіалі-2022 вони отримають 26 комплектів нагород, серед яких буде медаль для Каріма Бензема.

Нагадаємо, збірна Франції здобула дві перемоги в стартових матчах групового раунду і гарантувала вихід до плей-оф ЧС-2022.

До слова. На Мундіалі-2022 Франції через травми не допоможе ціла група футболістів – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе та Крістофер Нкунку.