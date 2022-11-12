Раніше була інформація, що французький нападник Реала ризикує пропустити початок Мундіалю. Все через тривале відновлення від пошкодження.

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Фанати можуть не хвилюватись

У Франції не вірили, що Карім зможе повернутись у загальну групу у стартовому матчі французів проти Австралії. Бензема розповів, як триває його відновлення від пошкодження.

Нападник заспокоїв французьких уболівальників та запевнив, що у нього був невеликий дискомфорт, але більше нічого серйозного. Карім пообіцяв, що підійде до першого матчу проти австралійської команди у гарній фізичній формі.

Форвард мадридського Реала сподівається, що збірній вдасться захистити звання чемпіонів світу, яке здобули у 2018 році.

Перемога на ЧС? Це був би один із найкращих подарунків для мене на день народження. Кожен матч буде фіналом. У нас дуже хороша група, будемо віддаватись гру за грою,

– заявив Бензема.

Цікаво, що фінал ЧС-2022 запланований на 18 грудня, а вже 19 грудня Бензема святкуватиме своє 35-річчя.

До слова. У березні 2007-го Бензема дебютував за збірну Франції. У футболці національної команди провів вже 97 поєдинків, у яких наколотив 37 голів.

У груповому раунді збірна Франції зустрінеться з Австралією (22 листопада), Данією (26 листопада) та Тунісом (30 листопада).