До старту ЧС-2022 залишилось менше доби. Вже ввечері 20 листопада Мундіаль буде відкритий поєдинком між збірною-господаркою Катаром та командою Еквадора.

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Захищати титул чемпіона світу належить збірній Франції, яка чотири роки тому переграла у фіналі Хорватію (4:2). Втім "Ле Бле" переслідує сильна епідемія травм.

Ще на початку листопада стало відомо, що Майк Меньян, Веслі Фофана, Нголо Канте та Поль Погба не допоможуть команді у Катарі. Пізніше через травми не змогли доєднатись до команди Крістофер Нкунку та Преснель Кімпембе.

І ось перед стартом Мундіаля у лазареті опинився один із лідерів атаки збірної Карім Бензема. Через травму він зіграв лише в одному з останніх шести матчів Реала.

Тепер же Карім знову травмувався на тренуванні у збірній. Нападник був вимушений завчасно залишити заняття. Вже у неділю на Бензема чекає медобстеження, яке оцінить ступінь пошкодження.

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Вже точно відомо, що француз пропустить стартову гру "Ле Бле" проти Австралії, яка має пройти у вівторок, 22 листопада. Також цілком ймовірно, що Бензема не встигне відновитись до завершення турніру і буде замінений у заявці.

Нагадаємо, що у 2021 році Карім повернувся у збірну після шестирічної паузи через конфлікт з тренером Дідьє Дешамом. Всього за збірну Франції чинний володар Золотого М'яча провів 97 ігор, відзначившись 37 м'ячами.

Через довгу паузу він так і не став чемпіоном світу у 2018 році, але три роки потому виграв з командою Лігу націй. Ймовірно, замінити Бензема на полі можуть Жиру або Дембеле. Також не виключено, що Дешам дозаявить на ЧС ще одного гравця.