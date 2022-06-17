Відомий тенісист з українським корінням виступив проти відсторонення росіян від Вімблдону

Російські та білоруські тенісисти не зможуть цього року виступити на престижному турнірі Вімблдон. Організатори змагань наклали санкції на представників цих країн через повномасштабний наступ Росії на територію України.

Кудла: Вони не причетні до цього

Відомий тенісист Денис Кудла, який народився в Україні, але виступає за США, прокоментував допуск росіян та білорусів до змагань. Він вважає, що спортсмени з Росії та Білорусі не винні у війні в Україні.

Це важка ситуація. Я не проти того, щоб російські тенісисти виступали на US Open. Вони не причетні до цього. У мене в Україні не так багато родичів – дядько і два кузени. На щастя, вони мешкають біля кордону з Румунією. Очевидно, це жахливо. Ми слідкуємо за ситуацією,

– заявив спортсмен.

Тенісний світ на боці росіян