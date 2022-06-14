Долгополов: Російські гравці не дистанціювалися від свого уряду

Колишній український тенісист Олександр Долгополов поділився думками про рішення Вімблдона заборонити білоруським та російським гравцям брати участь у турнірі.

Читайте також Очільник МОК несподівано розкритикував Вімблдон через відсторонення росіян та білорусів

Я повністю підтримую цю заборону. Російські гравці не дистанціювалися від свого уряду, попри те, що мають величезний суспільний вплив. На мою думку, це виправдовує те, що більшість із них підтримують Путіна, як і близько 70-80% населення Росії,

– сказав ексгравець.

Також Долгополов заявив, що тенісні структури не зважають на українських гравців, адже виходити на один корт з представниками Росії є важким психологічним випробуванням.

"Це було б свого роду психологічним насильством стосовно українських гравців, якби їм довелося змагатися з іншими гравцями, які можуть підтримувати вбивство та руйнування їхніх власних сімей", – зазначив Олександр.

У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість. Там вважають, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують деяких гравців.

Тому тенісні структури остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022 через мовчазних росіян. Оскільки жоден гравець з Росії та Білорусі не засудив дії своєї країни.

На жаль, крім Вімблдону, ATP, здається, не проти того, що українці страждають через війну. Зрештою, вони вирішили захистити російських і білоруських гравців, які не висловилися проти варварських дій своїх країн. Якщо тенісний світ вибрав, щоб його руки були в крові, то нехай так і буде,

– додав Довгополов.

Зверніть увагу. Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.