Кудла: Они не причастны к этому

Известный теннисист Денис Кудла, родившийся в Украине, но выступающий за США, прокомментировал допуск россиян и белорусов к соревнованиям. Он считает, что спортсмены из России и Беларуси не должны в войне в Украине.

Это тяжелая ситуация. Я не против того, чтобы российские теннисисты выступали на US Open. Они не причастны к этому. У меня в Украине не так много родственников – дядя и два кузена. К счастью, они живут у границы с Румынией. Очевидно, это ужасно. Мы следим за ситуацией,

– заявил спортсмен.

Теннисный мир на стороне россиян