Кудла: Вони не причетні до цього
Відомий тенісист Денис Кудла, який народився в Україні, але виступає за США, прокоментував допуск росіян та білорусів до змагань. Він вважає, що спортсмени з Росії та Білорусі не винні у війні в Україні.
Це важка ситуація. Я не проти того, щоб російські тенісисти виступали на US Open. Вони не причетні до цього. У мене в Україні не так багато родичів – дядько і два кузени. На щастя, вони мешкають біля кордону з Румунією. Очевидно, це жахливо. Ми слідкуємо за ситуацією,
– заявив спортсмен.
Тенісний світ на боці росіян
- Тоді, коли більшість спортивних організацій намагаються усунути росіян та білорусів від світового спорту, тенісний світ стоїть осторонь. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ATP та WTA наклали на представників ворожих країн незначні санкції – тепер вони виступають у статусі нейтрального атлета.
- Організатори Вімблдону вирішили взяти ініціативу у свої руки та повідомили у квітні, що росіяни та білоруси не зможуть виступити на турнірі. Це перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях.
- Відповідне рішення обурило ATP та WTA, там заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.
- Вони вважають, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.
- WTA та ATP остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022 через мовчазних росіян. Оскільки жоден гравець з Росії та Білорусі не засудив дії своєї країни.