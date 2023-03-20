Повернення Коно: збірна України прилетіла у Лондон на матч проти Англії

Збірна України з футболу вже прибула у Лондон, де проведе невеликий збір до початку кваліфікації Євро-2024. Наразі у розташування національної команди прибули не усі футболісти.

До Лондона українські збірники діставались спершу двома групами з Києва та Львова до Польщі. Після чого футболісти автобусом доїхали до аеропорту у Жешуві, де безпосередньо до них приєднався Євген Коноплянка, який повертається у головну команду країни після 2-річної перерви.

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В очікуванні українських легіонерів

33-річний атакувальний півзахисник тепло привітався з іншими футболістами збірної, з якими вже давно не бачився.



Збірна України прилетіла у Лондон / Фото УАФ

О 13:30 (за київським часом) наша збірна чартерним рейсом із Жешува вилетіла до Лондона. "Синьо-жовті" розташувались у місцевому готелі "Hilton Syon Park". Українські легіонери Андрій Лунін, Едуард Соболь, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Руслан Маліновський прибудуть у розташування збірної протягом дня.

20-го березня на футболістів чекатимуть відновлювальні фітнес-вправи на території готелю. А вже 21-го числа збірники проведуть перше тренування під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня на базі англійського Брентфорда.



Збірна України розпочинає підготовку до матчу з Англією / Фото УАФ

Нагадаємо, що 26-го березня збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Англія. Поєдинок відбудеться на переповненому "Вемблі".

Руслан Ротань був змушений зробити деякі корективи у заявці команди через отримані травми. У Лондон разом із командою прилетіли довикликані Денис Попов, Денис Мірошниченко та Микита Шевченко.

Також стало відомо, хто з телетрансляторів покаже матчі збірної України у кваліфікації на Євро-2024.

Заявка збірної України на матч проти Англії

Відзначимо, що із гарним настроєм до збірної доєднався Віктор Циганков, який напередодні оформив свій перший дубль за іспанську Жирону. Колишній динамівець став першим українським футболістом, який забив два голи за один матч у Ла Лізі.