Микита Шевченко та Денис Попов довикликані у національну збірну України. Футболісти уже не вперше захищатимуть "синьо-жовті" кольори.

Варте уваги Феєричного повернення може не бути: гравець збірної України травмувався перед матчем з Англією

На підстраховці

Виконуючий обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань перевів із резервного списку національної команди до основного двох гравців. Разом з командою до матчу проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024 готуватимуться голкіпер Микита Шевченко (Олександрія) та центральний захисник Денис Попов (Динамо).

Голкіпер "містян" замінить у збірній травмованого воротаря Шахтаря Дмитра Різника. А от центрбек киян підсилить захисну ланку, оскільки в разі відсутності на матчі з Англією Іллі Попова (який, можливо, не встигне оговтатись від травми), у розташуванні збірної залишаться тільки три центральних захисника: Микола Матвієнко (Шахтар), Едуард Сарапій, Олександр Сваток (Дніпро-1).

Микита Шевченко уже неодноразово викликався до лав національної команди, проте досвідчений голкіпер так ще жодного матчу у футболці "синьо-жовтих" і не провів. Денис Попов ще також не грався за збірну України, проте захисник тричі встиг вийти на поле у "синьо-жовтій" футболці.

Резервний список національної команди