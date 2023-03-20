В Україні є чимало хороших воротарів, які заслуговують витупати за збірну України. І тренерський штаб має з чого вибирати. В кожного з них є свої переваги та недоліки. 24 Канал вирішив розібратися, який з воротарів більше заслуговує зіграти в першому матчі "синьо-жовтих" у 2023 році.

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Чи не основним воротарем в збірній України зараз є Георгій Бущан. Однак він травмований, і на березневий матч проти Англії виклику не отримав. Це саме стосується і Дмитра Різника, якого довелося терміново міняти вже після оголошення заявки. Замість нього до збірної поїхав Микита Шевченко.

Ще два воротарі, які отримали виклик – це Анатолій Трубін та Андрій Лунін. І кожен з них має причини вважати, що саме він вийде в основі збірної України у матчі проти Англії на "Вемблі" 26 березня 2023 року

Андрій Лунін

З цієї трійки найбільш досвідченим в збірній України мав би бути Лунін. Він дебютував за головну команду ще 5 років тому (23 березня 2018 року). Але з того часу провів лише 9 матчів за головну команду.

Один з головних його недоліків – відсутність постійної ігрової практики. Він виступає в Іспанії за Реал, і змушений задовольнятися тим ігровим часом, коли з різних причин матчі пропускає основний голкіпер "галактікос" Тібо Куртуа. В цьому сезоні Лунін зіграв лише 11 матчів, пропустивши 9 голів, та чотири рази залишивши свої ворота "недоторканими".

Так, в цьому сезоні він двічі зіграв в Лізі чемпіонів (проти Шахтаря), і навіть допоміг Реалу здобути перемогу на Клубному чемпіонаті світу та в Ель Класіко. Але як тільки Куртуа може грати, то Лунін сідає в запас.

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Особливо прикрою ситуація була в Кубку Іспанії. Зазвичай за наявності двох рівних воротарів в команді, дублер грає кубкові матчі. І Лунін зіграв у першій грі проти нижчолігової команди Касереньо. Але коли вже в наступному раунді змагань випав Вільярреал, то тренерський штаб довірився Куртуа.

Анатолій Трубін

В Трубіна значно більше ігрової практики, аніж в його конкурентів за місце в основі збірної України. Лише у 2023 році він зіграв у всіх восьми матчах донецького Шахтаря – чотири в плей-офф Ліги Європи та ще чотири в чемпіонаті України.

Він доволі якісний воротар, за яким вже активно слідкують європейські клуби. І не виключено, що влітку Трубін таки змінить "клубну прописку". Саме тому йому на заміну до команди й запросили Дмитра Різника.

Та на рівні збірної України в Трубіна поки "не пішло". Дебютував він 31 березня 2021 року з домашнього матчу проти Казахстану. І цей матч закінчився внічию 1:1. Звинувачувати лише самого Трубіна в цьому результаті не можна, але забили йому гол з єдиного удару в площину воріт (інше питання, що українці самі не використали свої нагоди в атаці).

Наступний матч Трубіна – товариська гра проти Бахрейну. І знову 1:1. Цього разу він пропустив гол з пенальті, який сам і "привіз" на власні ворота.

Свій третій матч за збірну України Трубін зіграв 21 вересня 2022 року – на виїзді проти Шотландії в Лізі націй. До цього українці були лідерами групи та могли розраховувати на підвищення у класі (а також потрапляння у другий кошик під час жеребкування відбору на Євро-2024). Але команда пропустила три голи та програла.

Не додає впевненості й матч Трубіна проти Феєнорду в Лізі Європи. Там воротар пропустив одразу сім голів. В його ворота влітало все, що тільки могло. Тож виникає питання – чи зможе воротар під тиском трибун "Вемблі" знову не "поплисти"?

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Так, до цього Трубін видав декілька чудових матчів, у тому числі і перша гра проти Феєнорду, та й серія пенальті у матчі проти Ренна. Але розгромна поразка від Феєнорду таки залишила неприємний післясмак.

Микита Шевченко

Цей воротар потрапив до заявки як третій резервний. І навряд чи варто очікувати його вихід на поле. Попри те, що йому 30 років, і ще в листопаді 2014 року він вперше отримав виклик до збірної України, за головну команду він не зіграв жодного матчу. В запасі – сидів, але на поле не виходив. Тож його вихід у матчі проти Англії 26 березня станеться лише у випадку форс-мажору.

Але важливим моментом є те, Шевченко під час зимового трансферного вікна перебрався до Олександрії, де вже відіграв три матчі в чемпіонаті. А саме цей клуб тренує Руслан Ротань, який також у матчі проти Англії буде тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера збірну України.

Ше одним "мінусом" для Шевченка є те, що він пропустив майже 1,5 року через травму. 26 серпня 2021 року він травмувався у матчі кваліфікації Ліги Європи проти австрійського Рапіду. І на поле вернувся аж на початку 2023 року, коли вже став гравцем Олександрії.

Хто вийде на поле в матчі проти Англії – визначить тренерський штаб. Саме їм і вирішувати, хто більше заслуговує зіграти, в залежності від форми гравців.