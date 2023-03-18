У рамках 26-го туру Ла Ліги зустрічаються Райо Вальєкано і Жирона. Український вінгер "жирондинців" традиційно розпочав гру зі стартових хвилин матчу.

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Команда українця першою пропустила гол на 23-й хвилині матчу. Проте вже за кілька хвилин Циганков продемонстрував гольове відчуття, опинившись в потрібний час в потрібному місці.

Футболісти Райо Вальєкано одразу зуміли відігратися, вдруге повівши у рахунку. Тож лідеру Жирони довелося вчергове продемонструвати свою майстерність.

На початку другого тайму Віктор відгукнувся на передачу партнера і в один дотик відправив м'яч повз голкіпера господарів – 2:2.

Відео голу Циганкова

Таким чином українець оформив перший дубль у своїй іспанській кар'єрі. Тепер на рахунку Циганкова 3 голи плюс 3 асисти у 7 матчах чемпіонату.