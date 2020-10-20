Футбол – це гра мільйонів, яка в один день засмучує до небажання повертатися та грати знову, а в інший – піднімає до небес від щастя. Футбол – це гра, яка вийшла за рамки поля і зблизилася з вболівальниками. Щодня гравці роблять крок назустріч фанам, роздаючи автографи та коментарі. Натомість вболівальники віддячують підтримкою на трибунах. Ще однією невід’ємною складовою футболу стали ставки.

Мабуть, ніхто не буде сперечатися, що футбол – найпопулярніший вид спорту. Тому букмекери логічно приділяють цьому виду спорту підвищену увагу. На сайтах букмекерських контор лінія футболу здебільшого представлена розлогіше, аніж в інших видах спорту. Як робити ставки на футбол, поради та стратегії для початківців – читайте у матеріалі. Як робити ставки на футбол

Мабуть, немає дня, коли б десь не відбувався футбольний матч. Тільки в Європі країни мають різні календарі. Більшість континенту грає за системою "осінь-весна". Хоча ще 12 країн Європи використовують систему "весна-осінь". Відтак, практично цілий рік кожних вихідних відбуваються матчі національних чемпіонів – АПЛ, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, УПЛ та інші. Окрім того, не варто забувати про єврокубки – Ліга чемпіонів та Ліга Європи, де за статус найсильніших борються провідні клуби Європи.

Не обходиться футбол без поєдинків національних збірних команд. Відбір на чемпіонати світу, Європи та Ліга націй. А також сам Мундіаль та європейська першість. І це ми ще не згадали про Південну Америку, Азію та інші континенти, де відбуваються безліч цікавих матчів. Відтак, футбольний фанат майже цілодобово може бути в грі та робити ставку на чемпіонат, який йому найбільше до душі.

Як же почати робити ставки на футбол? Для цього кожному фанату футболу перш за все потрібно визначитися з букмекерською конторою, в якій робити ставки. З цим рішенням не варто поспішати. Під час вибору варто звертати увагу не тільки на інтерфейс, що також важливо. Однак чимале значення має рейтинг і репутація компанії та довіра людей до неї. Важливо, щоб правила, за якими відбувається гра у букмекерській конторі, була зрозуміла для гравця.

Фото GETTY IMAGES Перш ніж почати робити ставки, слід вивчити коефіцієнти, бонуси, пропозиції, лінію ставок тощо. Після вибору букмекерської контори потрібно розробити стратегію ведення гри. Зокрема, обрати лігу чи команду, яку ви найбільше знаєте та можете приблизно спрогнозувати події поєдинку. Наприклад, відомий блогер Андрій Колесник на прикладі матчів збірної України в Лізі націй продемонстрував, що з ідентичним складом проти різних топ-суперників може бути різний результат. Відтак, вкрай важливо відстежувати найменші зміни, які можуть впливати на підсумковий результати гри. Після цього етапу потрібно взятися до фінансового питання. Новому гравцеві слід раціонально розподіляти гроші, які планує ставити. Не варто відразу використовувати всю суму чи гнатися за високими коефіцієнтами. Слід спокійно та ретельно підійти до кожної ставки.

Новачкам слід пам’ятати, що найкраще ставити на знайомі команди та часто виводити гроші. Гравець повинен бути готовим до поразок, адже це також невід’ємна складова футболу та власне самих ставок. Ключовим у ставках на футбол є системна гра, яку слід відпрацювати протягом певного періоду часу. Якщо вона не працює, то варто мати запасні плани. Безсистемна гра, як виступ будь-якої команди, може принести одноразову перемогу та насолоду. Однак на довгій дистанції такий підхід, швидше за все, спричинить невдачі.

Види ставок на футбол Зайшовши на сайт практично будь-якої букмекерської контори, гравець отримає безліч варіантів зробити ставку на футбол. Однак є декілька основних видів ставок, з яких варто розпочинати й новачкам.

Основний результат. Це вид ставки, коли гравець робить прогноз на перемогу першої або другої команди в матчі, або ж нічию.

Це вид ставки, коли гравець робить прогноз на перемогу першої або другої команди в матчі, або ж нічию. Також є опція зробити ставку "подвійний шанс" . Це коли гравець ставить на два результати з трьох основних. Наприклад, що команда "А" переможе або зіграє внічию. Ця ставка дозволяє гравцю убезпечити себе від поразки, якщо він не зовсім впевнений у перемозі однієї з команд. Слід зауважити, що в цьому виді ставок йдеться про основний час поєдинку. Відтак, якщо команд здобуде перемогу в додатковий час або ж серію пенальті, то ставка може "згоріти". Поєдинки з додатковим часом відбуваються тільки у раунді плей-офф (на вибування).

. Це коли гравець ставить на два результати з трьох основних. Наприклад, що команда "А" переможе або зіграє внічию. Ця ставка дозволяє гравцю убезпечити себе від поразки, якщо він не зовсім впевнений у перемозі однієї з команд. Слід зауважити, що в цьому виді ставок йдеться про основний час поєдинку. Відтак, якщо команд здобуде перемогу в додатковий час або ж серію пенальті, то ставка може "згоріти". Поєдинки з додатковим часом відбуваються тільки у раунді плей-офф (на вибування). Звичайна та азіатська фора . Гравець ставить на фору команди на результат матчу або один із статистичних показників. Значення фори потрібно додати або відняти від результату команди. Наприклад, Ф2 (-2.5) за кутовими – це ставка на перемогу другої команди за кутовими після вирахування числа 2.5 від кількості її кутових.

. Гравець ставить на фору команди на результат матчу або один із статистичних показників. Значення фори потрібно додати або відняти від результату команди. Наприклад, Ф2 (-2.5) за кутовими – це ставка на перемогу другої команди за кутовими після вирахування числа 2.5 від кількості її кутових. Звичайні та азіатські тотали. Гравець ставить на кількість голів, чи інших статистичних показників. Можна вибрати ставку на тотал більше або тотал менше встановленого значення. Наприклад, ТБ 2.5 голи – це ставка на три або більше голи в одному матчі.

На що ставити у футболі

Букмекерські контори, як було сказано вище, пропонують широкий вибір ставок на футбол. Спробуємо пояснити, які є види ставок на футбол, на прикладі букмекерської контори Marathonbet. Для прикладу візьмемо матч італійської Серії А "Наполі" – "Аталанта", який завершився перемогою господарів 4:1. Користувач Marathonbet має 9 рубрик, щоб зробити одну або відразу декілька ставок на гру: Основні

Фора

Тотали

Голи

Тайми

Кутові удари

Порушення

Інтервали

Інші

Кожен розділ дає можливість зробити відразу декілька ставок. Наприклад, серед основних ставок гравець може поставити на точний рахунок, перемогу тієї чи іншої команди з певною кількістю забитих голів тощо. Форма передбачає "віртуальну" добавку забитих голів однієї з команд. Вона, так би мовити, залишає місце для фантазій гравця.

У підрубриці "тотали" гравці роблять ставку на кількість голів у матчі. Можна зробити ставку на парну чи непарну кількість голів однієї або іншої команди. Фото GETTY IMAGES У підрубриці "голи", окрім тоталів, додаються ще й послідовність забитих м'ячів, їх точна кількість, періодичність тощо. Статистика футболу говорить, що команди схильні пропускати протягом 5 хвилин після забитого голу. Відтак, ставка на послідовність голів – хороший вибір. З назви підрубрики "тайми" можна зрозуміти, що йтиметься про події, які стають в першій або ж другій половині грі. Наприклад, у матчі "Наполі" – "Аталанта" гравець має цілих 57 подій, на які можна зробити ставку. Наприклад, користувач може поставити на перемогу "Наполі" в першому таймі, а також на те, що "Аталанта" виграє другу половину гри і тотал голів тайму більше 2.5. Важливо пам’ятати, що йдеться про конкретний тайм, а не поєдинок загалом! Підрубрики "кутові удари" та "порушення" передбачають те, хто більше здійснить цих статистичних дій, з якою послідовністю, в якому таймі тощо.

У підрубриці "інтервали" Marathonbet пропонує ставити на тотал голів у певному проміжку матчу. Нарешті в сегменті "інші" гравці знайдуть азіатський тотал голів, кутових та жовтих карток.

Основні стратегії ставок на футбол Після попереднього розділу гравцю залишається тільки вибрати, на що ж ставити. Перед цим рішенням слід вибрати матч команд, де більш-менш реально спрогнозувати результат. Виділяють три основні стратегії ставок на футбол.

1. Ставки на нічию. Це один з найбільш ризикованих видів ставок, адже нічийні результати стаються не з такою вже й великою частотою. Однак коефіцієнт на нічию у футбольному матчі становить близько 3.50 і вище. Виграш хоча б кожної третьої ставки принесе прибуток на дистанції.

Як визначити, коли матч може завершитися нічиєю? Слід відбирати матчі для ставки на нічию за такими критеріями: Відсутність очевидного фаворита.

Суперники часто грають внічию в цьому турнірі.

Нічия влаштовує обидві сторони.

Команди мало забивають у сезоні.

2. Ставки на жовті картки.

Футбол – це контактна гра, яка передбачає велику кількість порушень. Іноді футболісти порушують правила через емоції, а подекуди – це стратегія на гру й тактичні хитрощі. Коли варто ставити на тотал більше по жовтих картках за показник у 1.75-2.20:

Матч принциповий для обох команд.

Зустріч має велике значення.

Головний арбітр матчу за статистикою один з найсуворіших.

Минула очна зустріч між суперниками завершилася великою кількістю жовтих карток.

Команди багато порушують правила.

3. Ставки на голи.

Спрогнозувати кількість голів у матчі та яка команда заб'є – іноді вкрай складно. Зокрема, хто б міг подумати, що "Ліверпуль" пропустить 7 голів від "Астон Вілли", а "Барселона" стільки ж від "Баварії"? Однак бувають випадки, коли ставки на тотал голів більше 2.5 цілком реальні:

Обидві команди сповідують атакувальний стиль гри.

Нічия не підходить жодній із команд.

Суперники часто пробивають ТБ 2.5, як в особистих зустрічах, так і по сезону.

Аналітика – ключ до перемоги

Футбол вже давно вийшов за рамки просто гри. Перемога неможлива без аналітики та інформації про найменші деталі. Деталі стають запорукою великих перемог і дуже часто це стосується андердогів або посередніх клубів. Аналітика важлива і для тих, хто робить ставки на футбол. Так, приходячи у світ ставок, кожному хочеться відволіктися від зовнішнього світу та отримати насолоду від гри. Принаймні у такий спосіб можна стати частиною гри мільйонів.

Єдиної відповіді на питання про те, як правильно ставити на футбол і як вгадати результат футбольного матчу, не існує. Якби вона була, то букмекерська справа давно зникла. Проте гравець може збільшити свої шанси на перемогу завдяки збору всієї необхідної інформації перед матчем. З чого ж почати та як аналізувати?

Перша за все слід звертати увагу на форму суперників. Поточна форма команд повинна стати ключовим моментом, що впливає на ставку. Для того, щоб правильно оцінити форму команди, найкраще подивитися кілька останніх матчів з її участю. Не варто звертати всю увагу на результати, адже вони бувають оманливі. Кожна команда програє! Будь-яка команда демонструє різний футбол на домашньому та виїзному стадіоні. Тому варто звернути увагу на серію домашніх та виїзних поєдинків. При чому серія повинна складати близько 5-10 поєдинків. Слід оцінити аналогічні показники й суперника.

Якщо команда "А" непоступлива вдома, а команда "Б" має безвиграшну серію на виїзді, то цілком ймовірно, що їх зустріч на полі команди "А" завершиться поразкою команди "Б". Втім, і тут не варто поспішати. Слід робити поправку на суперників команди "А" та "Б". Наприклад, команда "Б" могла останні матчі проводити проти очевидних фаворитів та з кадровими втратами.

Не варто лінуватися подивитися останні три-чотири матчі кожної з команд або ж просто огляди. Слід читати офіційні інтерв'ю представників тренерських штабів і провідних футболістів. У такий спосіб можна зрозуміти настрій та зарядженість команди. Іноді тренери повідомляють, що ключовий футболіст пропустить гру. Також на допомогу можуть прийти аналітика відомих блогерів. Наприклад, Андрій Колесник тривалий період часу розповідає про проблеми в обороні лондонського "Арсеналу". Такі аналізи дозволяють розуміти слабкі сторони команд, що в підсумку дозволяє з більшою ймовірністю робити прогноз.

Важливий критерій – це історія очних протистоянь. Часто у футболісті застосовують поняття "незручний суперник". Наприклад, у Бундеслізі складним суперником для "Баварії" є "Хоффенхайм", який в останніх десяти очних матчах з мюнхенцями здобув 4 перемоги. Такою статистикою не завжди може похвастатися "Боруссія" Дортмунд.

Фото GETTY IMAGES Футбол, як і будь-який інший вид спорту, неможливий без мотивації. Без цього психологічного заряду вкрай важко перемагати навіть слабшого суперника. Мотивація змушує збільшувати рівень концентрації.

Проте часто команди позбавлені мотивації у своїх лігах. Це стосується чемпіонатів, де переможець відомий заздалегідь. Окрім української Прем’єр-ліги останніх років, це стосується німецької Бундесліги та багатьох східноєвропейських першостей. У цих чемпіонатах є команди, які вирішують свої завдання заздалегідь. В останніх турах вони мають звичку дарувати очки суперникам, які мають проблеми. Іноді це стається випадково, адже тренери дають шанс проявити себе молодим гравцям.

Слід звертати увагу на кадрову ситуацію команд. Важливо ознайомитися зі списком травмованих і дискваліфікованих футболістів. Наприклад, каталонська "Барселона" з Ліонелем Мессі та без нього – це різні команди. Втім, не завжди кадрові втрати означають вразливість команди. Наприклад, збірна Португалії без Кріштіану Роналду розгромила команду Швеції 3:0. Ймовірно, на довгій дистанції втрата Роналду позначилася б серйозніше. Не останню роль у кожному матчі грає арбітр. Хоча у більшості матчів уже присутня новітня система відеоповторів ВАР, арбітри продовжують впливати на гру.

Важливо порівняти стиль гри команд зі стилем суддівства арбітра. Здебільшого арбітри діляться на тих, що не дають грати – жорсткі, та – лояльні, які не зупиняють гру при кожному порушенні правил. У футболі є команди, які віддають перевагу обороні, тому використовують тактику дрібних фолів. Водночас є рефері, що дають фоли за мінімальний дотик. Вони можуть швидко "посадити" футболістів на жовті картки. Тому оборонцям доведеться обережніше грати, адже наступне порушення правил може бути вилученням.

Такі арбітри також не завжди підходять для команд, які швидко атакують. Часте переривання гри вбиває її інтенсивність та швидкість. Це може грати на руку футболістів, які обороняються. Водночас є судді, для яких боротьба на полі – цілком нормальне явище. Вони не свистять за кожної нагоди, а дають командам боротися та грати у футбол. Втім, для латиноамериканських футболістів, які люблять часто падати, такі рефері – вороги. Іноді арбітри помиляються та не свистять очевидні порушення правил.