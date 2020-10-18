Тоттенхем – Вест Хем 3:3
Голи: Сон, 1, Кейн, 8, 16, Санчес, 85 (авт.) – Бальбуена, 83, Лансіні, 90+4
Девід Моєс не довірив місце у стартовому складі українцю Андрію Ярмоленку. Початок матчу видався просто провальним для гостей. Вже на 1-й хвилині
Сон чудово зіграв у завершальній стадії атаки. Він вийшов на вільний простір, отримав у штрафному майданчику м'яч та відправив його у кут воріт – 1:0, пише 24 канал.
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Вже через сім хвилин господарі змінили рахунок на табло.
Кейн здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив, перегравши воротаря – 2:0.
Ще через вісім хвилин "Тоттенхем" довів рахунок до розгромного. На бездоганну навісну передачу, яку виконав Регілон, відгукнувся
Кейн. Англієць вистрибнув найвище всіх та пробив головою у лівий кут воріт – Фаб'янскі не мав шансів із ним впоратись. Рахунок – 3:0. Зовсім не вдавалась гра у команди Моєса.
Форнальс підхопив пас і випробував удачу, пробивши з середньої відстані у ліву дев'ятку, але голкіпер Льоріс був на висоті та легко виконав сейв.
Бергвейн приборкав не надто вдалу передачу, відірвався від суперника, але ударом із середньої відстані відправив м'яч далеко вбік від правої стійки.
Більше голів у першій 45-хвилинці любителі футболу не побачили.
Фантастика від "Вест Хема"
Активний Форнальс змарнував стовідсотковий момент. Він зіграв на добиванні в воротарському майданчику, але головою спрямував м'яч над поперечиною.
Кейн приготувався та з межі штрафного майданчика закрутив м'яч у напрямку лівого нижнього кута воріт, але голкіпер Фаб'янскі контролював ситуацію та виконав впевнений сейв.
Масуаку виконав вдалий простріл у штрафний майданчик. Однак, захисники суперника зберігають пильність та відвели небезпеку вибивши м'яч.
Воротар "Вест Хема" знову вийшов переможцем у протистоянні з суперником. Цього разу Фаб'янскі зреагував на удар зі штрафного, якого з далекої відстані завдавав Бейл. М’яч після його спроби рухався у напрямку середини воріт та на його шляху опинився голкіпер.
На 77-й хвилині Моєс випустив на поле українця Андрія Ярмоленка. Кейн змарнував чудову нагоду збільшити рахунок. Нападник отримав хорошу передачу на межі штрафного майданчика та пробив по воротах – стійка врятувала ворота гостей.
Наприкінці зустрічі команді Ярмоленка таки вдалось дещо зменшити рахунок.
Крессвелл виконав подачу і Бальбуена високо вистрибнув, замкнувши її на межі воротарського майданчика – 3:1.
Вже за три хвилини "Вест Хем" скоротив рахунок до мінімального. Гравець господарів
Санчес намагався вибити м'яч за межі майданчика, але випадково головою зрізав м'яч за спину власному голкіперу – 3:2.
У компенсований час до другого тайму Бейл у слаломному проході із легкістю залишив позаду оборонців і опинився у вдалій позиції перед воротами. Він пробив, сподіваючись переграти голкіпера, але м'яч просвистів повз праву стійку.
На 90+4 хвилині щось неймовірне створив "Вест Хем".
Лансіні забивав потужним ударом здалеку, відправивши м'яч у праву дев'ятку за допомогою рикошету від стійки – 3:3.
Підсумковий рахунок зустрічі – 3:3. Турнірна таблиця АПЛ