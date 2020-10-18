"Тоттенхем" 18 жовтня зіграє з "Вест Хемом" Ярмоленка у 5-му турі АПЛ. Гості створили феноменальний камбек у другому таймі.

Тоттенхем – Вест Хем 3:3

Голи: Сон, 1, Кейн, 8, 16, Санчес, 85 (авт.) – Бальбуена, 83, Лансіні, 90+4

Девід Моєс не довірив місце у стартовому складі українцю Андрію Ярмоленку. Початок матчу видався просто провальним для гостей. Вже на 1-й хвилині Сон чудово зіграв у завершальній стадії атаки. Він вийшов на вільний простір, отримав у штрафному майданчику м'яч та відправив його у кут воріт – 1:0, пише 24 канал.

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Жахливий початок гостей

Вже через сім хвилин господарі змінили рахунок на табло. Кейн здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив, перегравши воротаря – 2:0.

Ще через вісім хвилин "Тоттенхем" довів рахунок до розгромного. На бездоганну навісну передачу, яку виконав Регілон, відгукнувся Кейн. Англієць вистрибнув найвище всіх та пробив головою у лівий кут воріт – Фаб'янскі не мав шансів із ним впоратись. Рахунок – 3:0. Зовсім не вдавалась гра у команди Моєса. Форнальс підхопив пас і випробував удачу, пробивши з середньої відстані у ліву дев'ятку, але голкіпер Льоріс був на висоті та легко виконав сейв.