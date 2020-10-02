У ставках на спорт важливим є маржа, яку закладає букмекер на ту чи іншу подію. Це прибуток, який букмекер отримує з певного маркету. Відтак чим вища маржа, тим менший у букмекера коефіцієнт. І навпаки – нульова маржа дає можливість отримати значно більший виграш. Саме це і пропонує Marathonbet на деяких результатах матчів.

Що таке маржа у букмекерів

Для початку слід розібратися з визначенням маржі. Як вже було сказано вище, це прибуток, який закладає букмекерська контора у певні маркети.

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Найпростіший приклад – це підкидання монети, де є два результати – орел чи решка. Ймовірність кожного результату однакова – 50%. Відтак шанс на перемогу можна оцінити коефіцієнтом 2,00.

Якщо букмекер приймає ставку від клієнта "А" в розмірі 10 на "орел", а від клієнта "B" ті ж 10 на "решку", то один з них виграє 10, а інший ці 10 програє. Букмекер у цьому випадку не отримає нічого. Адже його маржа в цій події становила 0%, а цінність маркету становитиме 100%.

Натомість букмекер може виставити коефіцієнти 1,9 на "орла" чи "решку". В такому випадку переможець отримає 19, а букмекер заробить на цій події 1. Тоді цінність маркету становитиме 105,26%, відтак його маржа 5,26%.

Як вирахувати маржу

Щоб розрахувати маржу, варто розділити 100 цінності маркету рівних шансів на запропоновані коефіцієнти. У випадку "орла" та "решки" з коефіцієнтом 1,9 це буде:

100/1,9 = 52,63

100/1,9 = 52,63

52,63+52,63 = 105,26%

5,26% – це маржа, яку заклав букмекер.

Як це працює в реальному житті

Букмекери намагаються закласти маржу в кожен маркет, щоб отримати гарантований прибуток з події. Це впливає на рівень коефіцієнтів на подію. Відтак чим нижча маржа в букмекера, тим вищий коефіцієнт.

Букмекерська контора Marathonbet на ряд подій встановила 0% маржу. Відтак їх коефіцієнти є значно вищими, аніж в інших букмекерських контор.

*Маржа поширюється лише на певні результати ряду матчів і може коливатися близько 0%. Матчі з нульовою маржею на сайті Marathonbet відмічені позначкою "і" з інформаційним текстом у списку матчів.

Для прикладу можна порівняти ставки на матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем", який відбудеться в неділю, 4 жовтня. Візьмемо лише коефіцієнти на результат матчу – перемога МЮ, нічия чи перемога "Тоттенхема" (1X2).

Перемога "Манчестер Юнайтед" (1) – 1,96

Нічия (Х) – 3,96

Перемога "Тоттенхема" (2) – 4,15

Маржа, яку встановив Marathonbet на цей матч майже рівна нулю: 51 +25,252 +24,096 = 100,348.

Це можна порівняти з коефіцієнтами на той же матч від інших букмекерських контор. Жодна з них не дала коефіцієнт вище 1,98 на перемогу МЮ, а щодо "Тоттенхема", то коефіцієнти на цю команду коливалися від 3,69 до 4,16.

От і виходить, що зробити ставку на будь-який підсумок матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" вигідніше в Marathonbet.

І якщо видається, що це незначна різниця у коефіцієнтах, то при мультиставці на декілька подій різниця у виграші може бути значною.

Візьмемо ті ж реальні коефіцієнти в Marathonbet та інших букмекерів. Припустимо, ви робите ставку на перемогу МЮ у матчі проти "Тоттенхема" (коефіцієнт 1,96), перемогу "Ліверпуля" над "Астон Віллою" (1,38), що "Інтер" переможе "Лаціо" (2,26) та перемогу "Ювентуса" у грі проти "Наполі" (2,06). Всі ці матчі отримали нульову маржу від Marathonbet

При ставці 10 на ці події, можна сподіватися на виграш 10*1,96*1,38*2,26*2,06=125,924

Натомість в іншого популярного букмекера виграш буде 10*1,91*1,33*2,20*2,00=111,773

Відчутна різниця. Тож навіщо погоджуватися на менший виграш?