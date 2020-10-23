У суботу, 24 жовтня, в чемпіонаті Іспанії відбудеться "ель-класіко" – "Барселона" прийматиме "Реал". Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Обидві команди цей матч проведуть після ігор в Лізі чемпіонів. І кожна з команди в різному стані після цих матчів. Особливо складна ситуація в "Реалу". "Вершкові" програли вдома донецькому "Шахтарю". Ще в першому таймі українська команда забила три голи у ворота суперника. Правда у другому таймі "Реал" скоротив відставання до мінімуму. А вже у компенсований арбітром час Вальверде забив третій гол. Однак арбітр його не зарахував після перегляду відеоповтору.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Ця поразка стала другою поспіль для "Реалу". І під головним тренером команди Зінедінон Зіданом "захиталося крісло". Його доля вирішиться у двох наступних матчах. І поразка у матчі проти "Барселони" лише погіршить ситуацію. Йому вже навіть підібрали заміну.

"Барселона" ж в Лізі чемпіонів теж протистояла українцям – "синьо-гранатові" вдома приймали угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров. А в команді виступають гравці збірної Олександр Зубков та Ігор Харатін. І саме останній забив гол в цьому матчі. Харатін відзначився ударом з пенальті.

Правда "Ференцварошу" це не дуже допомогло. Команда до цього часу програвала 3:0. І навіть після того, як "Барселона" залишилася в меншості після вилучення Піке, зуміла забити ще два голи у ворота угорської команди.

Барселона – Реал: що прогнозують букмекери

Попри те, в якому стані обидві не були, в цьому матчі вони викладуться навіть не на 100%, а на всі 200%. Тому явного фаворита цього протистояння немає. Шанси "Барселони" значно кращі. Вона грає вдома, і на неї немає настільки великого тиску попередніх матчів.

Матч "Барселона" – "Реал" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок матчу о 17:00.

У букмекерській конторі Marathonbet перемогу "Барселони" оцінили коефіцієнтом 2,10. На те, що "Реал" таки здобуде перемогу – 3,75. Нічия у матчі найменш вірогідний варіант – 3,86. На цей матч у Marathonbet стоїть нульова маржа. Це означає, що букмекери дали вищі коефіцієнти на будь-який підсумок матчу.

Водночас щодо точного варіанту, то тут якраз найбільш вірогідний варіант – нічия 1:1 – 6,65. Перемога "Барселони" 2:1 – 7,90. Водночас коефіцієнт 11,25 отримала як перемога "Барселони" 2:0, так і перемога "Реалу" 2:1.

Цей матч може відбутися і за значної кількості голів. Коефіцієнт на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,727. Натомість "тотал голів матчу менше 2,5" отримав коефіцієнт 2,375. Щодо голів, то на те, що "Барселона" заб'є в цьому матчі – 1,158. На гол "Реалу" – 1,32.

Гол Мессі в цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 1,80. Шанси його партнерів: Ансу Фаті – 2,75, Антуан Грізманн – 2,875. Стільки ж у Мартіна Брейтвейта. В "Реалу" найкращий шанс відзначитися, на думку букмекерів, у Каріма Бензема – 2,25.