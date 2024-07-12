Відомий ексгравець збірної Нідерландів Веслі Снейдер опинився у скандальній ситуації. Голандець завершив кар'єру у 2019 році, після чого зайнявся бізнесом.

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Нечисті справи Снейдера

Снейдер став акціонером крупної будівельної компанії. Втім виявилось, що вона звинувачується у відмиванні коштів у великих масштабах. Мова про мільйони євро.

Фірму звинуватили у співпраці зі злочинним угруповуванням з Австралії, яке займалось торгівлею наркотичних засобів. Веслі фігурує у матеріалах слідства, як один із обвинувачуваних.

Сам же ексгравець запевняє, що не має жодного відношення до розповсюдження наркотиків та не знає про компанію з Австралії. При цьому нідерландець пожалівся на те, що не зміг повернути інвестиції у будівельну фірму.

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Кар'єра Веслі Снейдера

За свою кар'єру Снейдер пограв за Аякс, Реал, Інтер, Галатасарай, Ніццу та Аль-Гарафу. На його рахунку 20 титулів, в тому числі перемога з Інтером в Лізі чемпіонів. У 2010 році нідерландець став четвертим у голосуванні за Золотий м'яч.

Також хавбек вигравав чемпіонства в Нідерландах, Іспанії, Італії та Туреччині. Окрім цього, Веслі відіграв 134 матчі та забив 31 гол за збірну Нідерландів, ставши з нею срібним та бронзовим призером чемпіонату світу.