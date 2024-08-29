Еліна Світоліна – Ангеліна Калініна 2:0 (6:1, 6:2)

Це був третій очний поєдинок між українками. Як і два попередніх, він закінчився на користь одеситки та тривав два сети, пише 24 Канал.

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Попри велику кількість близьких геймів у цьому матчі, він був доволі одностороннім. Еліна забезпечувала собі гандикап зі старту та не дозволяла уродженці нової Каховки наблизитися в рахунку.

У першій партії Ангеліна змогла взяти лише один гейм, який також міг залишитися за Еліною. Проте вона не реалізувала два брейк-поінти.

Другий сет розпочався з чотирьох поспіль виграних геймів Світоліною. Після цього обидві спортсменки захищали свої подачі, тож партія закінчилася з рахунком 6:2.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Калініна

До слова. В 1/16 фіналу американського "мейджора" пробилася також перша ракетка України Марта Костюк. Вона в матчі другого кола здолала британку Гаррієт Дарт.

Зазначимо, що наступною суперницею Еліни Світоліної стане третя ракетка світу Коко Гофф. Наразі в історії їх протистоянь паритет – 1:1. Матч відбудеться 30 серпня.