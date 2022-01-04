Гвоздик: Пробувати нікому не раджу

Гвоздик розповів, що з 2014 року проживає у Каліфорнії (США), де неодноразово пробував "легкі наркотики". Боксер заявив, що нормально ставиться до таких наркотичних засобів.

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Спортсмени також люди. Тобто, проблеми виникають тоді, коли люди починають використовувати надмірно. Чи це зло? Так напевно. Пробувати нікому не раджу. Хоча, чесно кажучи, стан не такий уже й поганий. Але мені здається, що для багатьох це якась сходинка далі. Важко знайти той момент якоїсь поміркованості,

– заявив Олександр.

Боксер висловив думку, що у США, де "легкі наркотики" легалізовано, під їх дією ніхто нікого не вбиває.

"Одна розумна людина розповіла, як подолати наркотики — це зробити їх доступними та найменш шкідливими. Я не знаю, наскільки це правильно, але в США, де це легально, на мою думку, у цьому стані ніхто нікого не вбиває. Я говорю про легкі наркотики, у цьому випадку про марихуану", – зазначив ексчемпіон.

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Гвоздик зізнався, що має можливість спробувати більш важкі наркотики. Однак не радить пробувати, адже, на думку боксера, мозок людини запам'ятає цей стан.

"І рано чи пізно вам захочеться повторити це. Я можу провести паралель. Візьмемо Північну Корею. Там, до речі, марихуана теж дозволена, а алкоголь заборонений. Але це не до цього. Я до того, що люди живуть у відносній ізоляції. Щасливі вони чи ні? Я не думаю, що вони дуже нещасні, тому що вони не знають альтернативи.

Ото кажуть, було добре в СРСР. Якби зараз з розумінням розкоші, яке є сьогодні, нас би перемістили в той "щасливий Союз", то ми б там вили просто.

Тому зараз наш мозок вже знає багато інших речей. Подібна схема і з наркотиками. Ви повинні бути сильною людиною, напевно, щоб вміти це або дозувати, або не потрапити на цей гачок, тому що це цікаво, це весело, це нове відчуття. Але організм їх хотітиме", – розповів колишній боксер.

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Гвоздик: Понюхати кокаїн – це, в принципі, як у нас покурити трави

Олександр порівняв ставлення до вживання алкоголю і наркотиків в Україні та США. Гвоздик вважає, що алкоголь набагато важчий за наркотик.

Якщо випити щось у нашому суспільстві сприймається нормально, хоча я вважаю, що алкоголь набагато важчий за наркотик, ніж марихуана, а курнути трави – це вже типу як на наступному рівні, ти вже типу наркоман, то у США, у Каліфорнії, зокрема, покурити – це як у нас випити. А ось понюхати кокаїн – це, в принципі, як у нас покурити трави, по сприйняттю людей,

– зазначив харків'янин.

Він додав, що ніколи в житті не пробував кокаїн. За словами боксера, він відмовляється від цього, адже припускає, що йому сподобається.

На завершення Гвоздик розповів, що через алкоголь померла його мама.

"Алкоголь я у своїй сім'ї спостерігав. У мене матері вже через це в живих немає. Наркотики, дякувати Богу, це минуло. Серед друзів, серед близьких таких друзів немає. А загалом я ж, як ви кажете, медійна людина, хоча себе такою не відчуваю.

Але прикладів дуже багато. Не хочеться робити сенсацію якусь, або скандал, але є люди, так скажімо, досить дуже високопоставлені, де ця проблема простежується. Хто зрозумів, той здогадається", – резюмував Гвоздик.

Олександр Гвоздик завершив кар'єру професійного боксера влітку 2020 року. Боксер володів титулом чемпіона світу WBC у напівважкій вазі, який програв Артуру Бетербієву. Олександр – бронзовий призер Олімпіади 2012.