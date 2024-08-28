Реал готується до матчу третьго туру Ла Ліги сезону-2024/2025 проти Лас-Пальмаса. Дата та час проведення гри – 29 серпня, 22:30 за київським часом.

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Курйозний фейл Луніна на тренуванні Реала

У інтернеті опублікували відео з тренування "вершкових", а саме двосторонньої гри футболістів "бланокс". В одному з моментів 25-річний україньский воротар мадридців не зміг прийняти пас від Антоніо Рюдігера та пропустив гол поміж ніг.

Відео фейлу Луніна на тренуванні Реала:

У цьому сезоні Андрій Лунін не провів жодного матчу за "Королівський клуб". Раніше повідомляли про те, що українець планує змінити команду через брак ігрової практики.