Офіційний сайт Кривбасу повідомив про відхід ганського форварда Прінса Аду. Новим клубом нападника стала чеська Вікторія Пльзень, яка була суперником криворіжців у кваліфікації Ліги Європи.

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Кривбас попрощався з провідним форвардом

У двоматчевому протистоянні Кривбас поступився Вікторії із загальним рахунком 1:3. Єдиний гол за команду Юрія Вернидуба забив Прінс Аду. Гра 20-річного форварда сподобалася селекціонерам чеського клубу.

Кривбас подякував Прінсу Аду / фото ФК Кривбас

З Вікторією ганець підписав трирічний контракт. Сума трансферу не розголошується, але за даними Transfermarkt криворіжці отримали за свою зірочку 1 мільйон євро.

Це рекордний вихідний трансфер в історії клубу. До цього Кривбас продав Данила Безкоровайного за 600 тисяч євро до Полісся та Ріфета Капіча за 500 тисяч у латвійську Валмієру.

Довідка. Прінс Аду приєднався до Кривбасу влітку 2023 року на правах вільного агента. За цей час форвард забив 4 голи у 18 матчах.

Нагадаємо, що 29 серпня Кривбас зіграє другий поєдинок раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського Бетіса. У першому матчі криворіжці поступилися з рахунком 0:2.