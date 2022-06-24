Вернидуб розкрив плани підготовки Кривбасу перед поверненням в УПЛ
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Криворізький Кривбас готується до футбольного сезону в УПЛ із новим наставником. Ним став досвідчений та успішний Юрій Вернидуб.
Тренувальний процес Кривбасу
21 червня команда з Кривого Рогу розпочала підготовку до нового сезону. 56-річний наставник вже встиг провести на чолі клубу декілька тренувань. Юрій Вернидуб розповів про тренувальний процес Кривбаса.
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Криворізький клуб залишається тренуватись в Україні. Перешкодою навіть не став воєнний час. За словами тренера, перший тренувальний збір триватиме до 2 липня. Цей період дозволить визначити, хто залишиться у команді, хто її покине та на які позиції потрібне підсилення.
Вже під час другого тренувального збору Кривбас зіграє декілька контрольних спарингів. Наразі клуб визначається із суперниками.
Треті збори відбудуться у західній частині країни.
У нас буде три збори. Перший – дванадцятиденний, до другого липня. Він стане втягуючим. Будуватимемо команду і дивитимемося, хто до нас може приєднатися з нових футболістів, хто залишиться з тих, хто є. Другий збір буде також у Кривому Розі. Плануємо провести три спаринги, підбираємо суперників,
– сказав Вернидуб.
Велике повернення Кривбаса в УПЛ
- 21 червня криворізький клуб офіційно оголосив про призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера команди. Спеціаліст підписав контракт терміном на три роки.
- Кривбас привітав нового наставника потужним роликом. Вернидуб впевнений, що такий крок піде лише на користь ЗСУ. Колишній тренер поєднуватиме роботу у Кривбасі зі службою у ЗСУ. Для цього фахівця вже перевели у Кривий Ріг.
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