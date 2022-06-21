Фахівець не відмовляється від своїх військових обов'язків

Вернидуб в перші дні повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

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Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю,

– зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

З 56-річним українцем підписаний контракт на 3 роки.

До його тренерського штабу увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко. Тренером воротарів залишається Тарас Гребенюк.

Окрім основних обов'язків фахівець допомагатиме клубу у його активній волонтерській діяльності.

Біля керма Кривбаса Вернидуб змінив Олександра Бабича, під керівництвом якого криворізька команда вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.

Тренерська кар'єра Вернидуба