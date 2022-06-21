Фахівець не відмовляється від своїх військових обов'язків
Вернидуб в перші дні повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.
До слова "Назавжди залишиться в історії клубу": Шериф офіційно попрощався з Вернидубом
Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю,
– зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.
З 56-річним українцем підписаний контракт на 3 роки.
До його тренерського штабу увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко. Тренером воротарів залишається Тарас Гребенюк.
Окрім основних обов'язків фахівець допомагатиме клубу у його активній волонтерській діяльності.
Біля керма Кривбаса Вернидуб змінив Олександра Бабича, під керівництвом якого криворізька команда вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.
Тренерська кар'єра Вернидуба
- Український спеціаліст раніше працював у Шерифі, солігорському Шахтарі, Зорі та запорізькому Металурзі.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.
- За час роботи в Молдові Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів, де зміг обіграти Реал та Шахтар, гарантувавши місце в плей-офф Ліги Європи.
- Команда під його керівництвом виграла чемпіонат країни сезону-2021/2022, але в останніх матчах першості футболісти працювали з асистентами тренера.
- На початку червня Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Вернидубом. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.