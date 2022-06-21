Вернидуб: Для мене велика честь
21 червня Кривбас розпочинає підготовку до нового сезону УПЛ. У минулому сезоні криворізький клуб посів друге місце у Першій лізі та дуже швидко зумів повернутись в елітний дивізіон після свого відродження.
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Перед цим клуб оголосив про зміну тренерського складу. Тепер командою керуватиме досвідчений та успішний Юрій Вернидуб. З його приходом змінився й склад помічників, окрім тренера голкіперів.
Вернидуб затримається у Кривому Розі на три роки. Саме на тільки сторони уклали контракт – до 30 червня 2025 року. Фахівець коротко прокоментував свій новий виклик у тренерській кар'єрі.
Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі ЗСУ,
– сказав Вернидуб.
Він впевнений, що цей прихід піде на користь клубу та українській армії. Чому так сказав Вернидуб? Річ в тому, що тренер буде не лише займатись футболом, а й поєднувати його зі службою у ЗСУ. Для цього наставника перевели до Кривогу Рогу.
Нагадаємо, що Юрій Вернидуб із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, покинув роботу у молдовському Шерифі та став на захист країни.
- Вернидуб вперше з весни 2019-го очолив український клуб. Останньою командою УПЛ у кар'єрі тренера була луганська Зоря, якій він віддав 8-м років.
- На чолі Зорі наставник провів наразі найбільше матчів у свої тренерській кар'єрі – 255 поєдинків.