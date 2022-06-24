Три цікаві варіанти для Зорі
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Зоря визначилась із трійкою кандидатів на цю посаду, серед них є навіть іноземний спеціаліст Патрік ван Леувен, який вже добре знайомий із Україною.
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Раніше 52-річний нідерландський спеціаліст очолював Академію Шахтаря.
Також серед претендентів на посаду головного тренера розглядають колишніх наставників Маріуполя та Динамо – Олександра Бабича та Олександра Хацкевича.
Запрошення останнього дозволить команді підсилитись гравцями Динамо, з якими добре знайомий білоруський фахівець.
Нагадаємо, що на початку червня Зоря залишилась без головного тренера. Віктор Скрипник перейшов до конкурента луганського клубу – у полтавську Ворсклу. Обидва клуби у новому сезоні гратимуть у єврокубках.
Що відомо про Бабича та Хацкевича
- Хацкевич із березня 2021 року перебуває без клубної роботи. Останнім клубом білоруса був російський Ротор Волгоград. У 2010 – 2011 роках був асистентом тренера у збірній України. Також попрацював з головною командою Білорусі.
- Бабич 6-го червня 2022 року очолював Кривбас, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ. На чолі криворізької команди провів лише 9 матчів, у яких клуб не зазнав жодної поразки – 6 перемог та 3 мирові. До цього 43-річний тренер попрацював в одеському Чорноморці та Маріуполі.