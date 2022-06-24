Три цікаві варіанти для Зорі

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Зоря визначилась із трійкою кандидатів на цю посаду, серед них є навіть іноземний спеціаліст Патрік ван Леувен, який вже добре знайомий із Україною.

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Раніше 52-річний нідерландський спеціаліст очолював Академію Шахтаря.

Також серед претендентів на посаду головного тренера розглядають колишніх наставників Маріуполя та Динамо – Олександра Бабича та Олександра Хацкевича.

Запрошення останнього дозволить команді підсилитись гравцями Динамо, з якими добре знайомий білоруський фахівець.

Нагадаємо, що на початку червня Зоря залишилась без головного тренера. Віктор Скрипник перейшов до конкурента луганського клубу – у полтавську Ворсклу. Обидва клуби у новому сезоні гратимуть у єврокубках.

Що відомо про Бабича та Хацкевича