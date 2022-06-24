Тренировочный процесс Кривбасса
21 июня команда из Кривого Рога начала подготовку к новому сезону. 56-летний наставник уже успел провести во главе клуба несколько тренировок. Юрий Вернидуб рассказал о тренировочном процессе Кривбасса.
Интересно узнать Кто переплюнет Скрипника: Заря остановилась на трех кандидатах на должность тренера
Криворожский клуб остается тренироваться в Украине. Препятствием даже не стало военное время. По словам тренера, первый тренировочный сбор продлится до 2 июля. Этот период позволит определить, кто останется в команде, кто ее покинет и на какие позиции требуется усиление.
Уже во время второго тренировочного сбора Кривбасс сыграет несколько контрольных спаррингов. Пока клуб определяется с соперниками.
Третье собрание состоится в западной части страны.
У нас будет три собрания. Первый – двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет также в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников,
– сказал Вернидуб.
Большое возвращение Кривбасса в УПЛ
- 21 июня криворожский клуб официально объявил о назначении Юрия Вернидуба на должность главного тренера команды. Специалист подписал контракт сроком на три года.
- Кривбасс приветствовал нового наставника мощным роликом. Вернидуб уверен, что такой шаг пойдет только в пользу ВСУ. Бывший тренер будет совмещать работу в Кривбассе со службой в ВСУ. Для этого специалиста уже перевели в Кривой Рог.
- Юрий Николаевич рассказал, что не мог отказать президенту клуба, сильно помогающего его подразделению.