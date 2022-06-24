Тренировочный процесс Кривбасса

21 июня команда из Кривого Рога начала подготовку к новому сезону. 56-летний наставник уже успел провести во главе клуба несколько тренировок. Юрий Вернидуб рассказал о тренировочном процессе Кривбасса.

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Криворожский клуб остается тренироваться в Украине. Препятствием даже не стало военное время. По словам тренера, первый тренировочный сбор продлится до 2 июля. Этот период позволит определить, кто останется в команде, кто ее покинет и на какие позиции требуется усиление.

Уже во время второго тренировочного сбора Кривбасс сыграет несколько контрольных спаррингов. Пока клуб определяется с соперниками.

Третье собрание состоится в западной части страны.

У нас будет три собрания. Первый – двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет также в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников,

– сказал Вернидуб.

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