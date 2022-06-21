Красиво привітали нового тренера

56-річний спеціаліст працюватиме у клубі, якщо все піде добре, протягом трьох років. Саме на такий термін сторони уклала контракт.

До теми Це надасть нові можливості у допомозі ЗСУ, – Вернидуб про користь від приходу у Кривбас

Юрій Вернидуб вперше з 2019-го року повертається до роботи в УПЛ. Так само можна сказати про Кривбас, який вперше після відродження зіграє в елітному українському дивізіоні. У минулому сезоні криворізький клуб став другим у Першій лізі країни.

Кривбас красиво вирішив привітати досвідченого наставника, який буде поєднувати тренерську кар'єру зі службою у ЗСУ. Для цього Вернидуба вже перевели у Кривий Ріг.

Новий клуб тренера зробив потужний ролик, у якому пригадав, як Вернидуб на чолі молдовського Шерифа "нагинав" Реал у Лізі чемпіонів. А тепер наставник зі зброєю у руках "нагинає" російських окупантів.

Раніше тренер розповідав, як зі своїм підрозділом дивився за матчем збірної України у відборі на ЧС-2022.

Кривбас привітав Вернидуба: дивіться відео