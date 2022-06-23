Неймовірний вчинок тренера

Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією, чому колишній керманич Зорі та Шерифа прийняв рішення очолити дебютанта УПЛ.

До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас

Вернидуб погодився очолити Кривбас, тому що не зміг відмовити президенту криворізького клубу Констянтину Караманіцу.

Річ у тому, що Караманіц допомагав дивізії, в якій служить тренер. Зокрема, президент клубу з Кривого рогу й надалі допомагає українським військовим.

Новий клуб Вернидуба