Неймовірний вчинок тренера
Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією, чому колишній керманич Зорі та Шерифа прийняв рішення очолити дебютанта УПЛ.
До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас
Вернидуб погодився очолити Кривбас, тому що не зміг відмовити президенту криворізького клубу Констянтину Караманіцу.
Річ у тому, що Караманіц допомагав дивізії, в якій служить тренер. Зокрема, президент клубу з Кривого рогу й надалі допомагає українським військовим.
Новий клуб Вернидуба
- У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб повернувся до України та вступив до лав ЗСУ. До цього він перебував у Молдові, де очолював футбольний клуб Шериф.
- На початку червня Шериф на своєму офіційному сайті попрощався з Вернидубом. У повідомленні молдовського клубу йдеться про те, що припинення співпраці відбулося за ініціативи українського фахівця.
- Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.
- 21 червня Кривбас оголосив про нового тренера – Юрія Вернидуба. З 56-річним українцем підписаний контракт на 3 роки.
- Криворізька команда вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.
- Новий клуб тренера зробив потужний ролик, у якому пригадав, як Вернидуб на чолі молдовського Шерифа "нагинав" Реал у Лізі чемпіонів.
- Окрім Шерифа, український спеціаліст працював у солігорському Шахтарі, Зорі та запорізькому Металурзі.