Великі новини неминучі: "Циганський король" анонсував наступний поєдинок

Тайсон Ф'юрі нарешті визначився зі своїм наступним поєдинком. Епатажний британець у властивому йому стилі закликав фанатів чекати гарних новин.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі опублікував у Instagram відео, в якому анонсував свій наступний бій. Начебто от-от мають оголосити новий великий бій "Циганського короля".

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Ф'юрі розповів, що напружено тренується в залі й влітку вже готовий вийти на ринг.

Я сподіваюся дуже скоро анонсувати великий бій. Слідкуйте за новинами. Я старанно працюю, я в залі. Я готовий битися влітку, нарощую кубики, або, якщо мова йде про мене, то жирові складки. Але, знову ж таки, вони допомогли мені 33 рази поспіль, тож насправді це не має значення. Залишайтеся на зв'язку, великі новини неминучі,

– заявив Ф'юрі.

Тож чемпіон WBC планує провести бій влітку, щоб добре підготуватися до мегафайту з Усиком, який, ймовірно, відбудеться в грудні 2023 року.

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