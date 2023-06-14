Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал в Instagram видео, в котором анонсировал свой следующий бой. Вроде бы вот-вот должны объявить новый большой бой "Цыганского короля".
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"Жадное пузо" рвется в бой
Фьюри рассказал, что напряженно тренируется в зале и летом уже готов выйти на ринг.
Я надеюсь очень скоро анонсировать большое сражение. Следите за новостями. Я усердно работаю, я в зале. Я готов биться летом, наращиваю кубики, или, если речь идет обо мне, то жировые складки. Но, опять же, они помогли мне 33 раза подряд, так что на самом деле это не имеет значения. Оставайтесь на связи, большие новости неизбежны,
– заявил Фьюри.
Так что чемпион WBC планирует провести бой летом, чтобы хорошо подготовиться к мегафайту с Усиком, который, вероятно, состоится в декабре 2023 года.
"Цыганский король" в поисках соперника
- Напомним, что последний раз Фьюри выходил на ринг в декабре 2022 года. Тогда он в третий раз победил ветерана Дерека Чисору.
- Следующим соперником британца должен был стать Александр Усик. Однако "Жадное пузо" сорвал переговоры из-за чрезмерных финансовых прихотей.
- Долгое время Фьюри занимался поиском соперника. Инсайдеры называли фамилии Энди Руиса, Чжана Чжилея, Джо Джойса.
- "Цыганский король" тоже не сидел сложа руки. Он вызвал на бой Энтони Джошуа, но в ответ услышал только тишину.
- Промоутер Фьюри Боб Арум недавно назвал двух потенциальных соперников. Но это боксеры из второго эшелона хевивейта.