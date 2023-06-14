Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі опублікував у Instagram відео, в якому анонсував свій наступний бій. Начебто от-от мають оголосити новий великий бій "Циганського короля".
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"Жадібне пузо" рветься в бій
Ф'юрі розповів, що напружено тренується в залі й влітку вже готовий вийти на ринг.
Я сподіваюся дуже скоро анонсувати великий бій. Слідкуйте за новинами. Я старанно працюю, я в залі. Я готовий битися влітку, нарощую кубики, або, якщо мова йде про мене, то жирові складки. Але, знову ж таки, вони допомогли мені 33 рази поспіль, тож насправді це не має значення. Залишайтеся на зв'язку, великі новини неминучі,
– заявив Ф'юрі.
Тож чемпіон WBC планує провести бій влітку, щоб добре підготуватися до мегафайту з Усиком, який ймовірно відбудеться в грудні 2023 року.
"Циганський король" в пошуках суперника
- Нагадаємо, що востаннє Ф'юрі виходив на ринг в грудні 2022 року. Тоді він втретє переміг ветерана Дерека Чісору.
- Наступним суперником британця повинен був стати Олександр Усик. Проте "Жадібне пузо" зірвав переговори через надмірні фінансові забаганки.
- Тривалий час Ф'юрі займався пошуком суперника. Інсайдери називали прізвища Енді Руїса, Чжана Чжилея, Джо Джойса.
- "Циганський король" теж не сидів склавши руки. Він викликав на бій Ентоні Джошуа, але у відповідь почув лише тишу.
- Промоутер Ф'юрі Боб Арум нещодавно назвав двох потенційних суперників. Але це боксери з другого ешелону хевівейту.