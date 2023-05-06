Тайсон Ф'юрі не захотів виходити на ринг проти Олександра Усика та сперечатися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Тож тепер промоутери "Циганського короля" займаються пошуками нового суперника.
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Ф'юрі знайшли ще одного ветерана
Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум назвав ім'я претендента на бій із чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. Арум заперечив домовленості про бій з Енді Руїсом, який поспішив оголосити поєдинок проти "Циганського короля". Натомість на завершальній стадії знаходяться перемовини з володарем тимчасового титулу WBO Чжаном Чжилеєм.
Чи є Енді Руїс головним кандидатом на бій з Тайсоном Ф'юрі? Насправді ні. Ми зосереджені на цьому китайському хлопці, який переміг Джо Джойса. Ми спробуємо домовитися цими вихідними,
– сказав Арум.
Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Тайсон Ф'юрі здолав 39-річного Дерека Чісору. Ймовірний опонент британця теж далеко не юного віку, але є доволі небезпечним.
Що відомо про можливого суперника Ф'юрі
- Чжан Чжилей – перший номер серед китайських боксерів надважкої категорії.
- Боксер на аматорському рівні ставав срібним призером Олімпіади-2008, а також двічі завойовував "бронзу" на чемпіонаті світу.
- На професійному рингу Чжилей дебютував у серпні 2014 року. Боксер здобув 25 перемог та зазнав однієї поразки від хорвата Філіпа Хрговича. Ще один бій, проти Джеррі Фореста, завершився внічию.
- У квітні цього року Чжан Чжилей створив сенсацію в боксерському світі, перемігши технічним нокаутом досі непереможеного Джо Джойса.
- 39-річний супертяж не збирається зупинятися на досягненому. Китайський ветеран досить пізно вийшов на топ-рівень, але мріє стати повноцінним чемпіоном світу.