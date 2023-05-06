Тайсон Ф'юрі не захотів виходити на ринг проти Олександра Усика та сперечатися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Тож тепер промоутери "Циганського короля" займаються пошуками нового суперника.

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Ф'юрі знайшли ще одного ветерана

Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум назвав ім'я претендента на бій із чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. Арум заперечив домовленості про бій з Енді Руїсом, який поспішив оголосити поєдинок проти "Циганського короля". Натомість на завершальній стадії знаходяться перемовини з володарем тимчасового титулу WBO Чжаном Чжилеєм.

Чи є Енді Руїс головним кандидатом на бій з Тайсоном Ф'юрі? Насправді ні. Ми зосереджені на цьому китайському хлопці, який переміг Джо Джойса. Ми спробуємо домовитися цими вихідними,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Тайсон Ф'юрі здолав 39-річного Дерека Чісору. Ймовірний опонент британця теж далеко не юного віку, але є доволі небезпечним.

Що відомо про можливого суперника Ф'юрі