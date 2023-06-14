"Циганський король" весь час підвищував ставки під час переговорів з представниками Усика щодо об'єднавчого поєдинку. Британському боксеру постійно було мало грошей. У підсумку найочікуваніший бій 2023 року був зірваний через жадібність Ф’юрі. Проте саудівські промоутери готові надіслати Тайсону пропозицію, від якої він не відмовиться.

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Пропозиція буде, але переговорів – ні

Директор промоутерської компанії з Саудівської Аравії Skills Challenge Promotion Амер Абдалла повідомив, що цього разу з Ф’юрі ніхто не буде торгуватися. Володарю титулу WBC буде надіслана лише одна пропозиція.

"Тайсон Ф’юрі хоче битися. Якщо він проведе бій у вересні чи жовтні і дасть згоду на поєдинок у грудні, тоді ми з радістю зробимо йому пропозицію та будемо обговорювати це.

Алекс, промоутер Усика, точно зауважив, що пропозиція надійде Ф’юрі найближчим часом. Це буде пропозиція преміумкласу, яка базуватиметься на її гідності. Це буде гідно, ми ще ніколи нікого не образили своєю пропозицією. Коли принц Халід робить пропозицію, вона завжди гідна, з цим не буде проблем.

Можу сказати, що пропозиція буде, але переговорів не буде. Ми хочемо провести бій і все, що можемо запропонувати, буде на столі.

Я б ніколи нікого ображав, але цього разу буде так – ось наша пропозиція, прийми чи відмовся. Ми саме так ведемо наш бізнес. То ж чи будуть переговори про гроші? Відповідь – ні", – сказав Абдалла.

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