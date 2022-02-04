Вболіваємо за кожного українця, – у Зеленського привітали збірну на Олімпіаді-2022

У Пекіні 4 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. В Офісі Президента привітали українських спортсменів з початком змагань

Разом ми сильніші, – ОПУ

У команді Володимира Зеленського наголосили, що вболівають за кожного українського олімпійця. Адже справжня підтримка робить спортсменів сильнішими.

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Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба,

– мовиться у повідомленні.

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4 січня на стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2022. У ній взяли участь спортсмени з 95 країн.

Прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова.

Росія цього разу таки показала по телебаченні вихід української збірної. Адже під час літніх Олімпійських ігор російський "Перший канал" перебив вихід наших спортсменів рекламою.

Водночас американські коментатори під час виходу збірної розповіли про тисячі російських військових, які скупчилися біля наших кордонів.

4 лютого також стало відомо про нові випадки коронавірусу серед українських олімпійців. Імена хворих наразі не називають.

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Іноземні журналісти помітили, що Володимир Путін вдав нібито спить на відкритті Олімпіади. Це відбулося саме під час виходу збірної України до центру стадіону.

Повний текст публікації Офісу Президента у телеграмі:

Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба.



Вболіваймо за кожного українця, який представлятиме нашу країну в Пекіні. Разом – сильніші! Слава Україні!