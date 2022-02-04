Вболіваємо за кожного українця, – у Зеленського привітали збірну на Олімпіаді-2022

4 лютого 2022 , 17:31
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

У Пекіні 4 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. В Офісі Президента привітали українських спортсменів з початком змагань

Разом ми сильніші, – ОПУ

У команді Володимира Зеленського наголосили, що вболівають за кожного українського олімпійця. Адже справжня підтримка робить спортсменів сильнішими.

Рекомендуємо Десятка матеріалів про Олімпійські ігри в Пекіні: все, що варто знати

Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба,
– мовиться у повідомленні.

У Китаї стартували Олімпійські ігри: головне

Зверніть увагу! Іноземні журналісти помітили, що Володимир Путін вдав нібито спить на відкритті Олімпіади. Це відбулося саме під час виходу збірної України до центру стадіону.

Це може вас зацікавити – Беленюк припустив можливі провокації на Олімпіаді-2022

Повний текст публікації Офісу Президента у телеграмі:

Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба.

Вболіваймо за кожного українця, який представлятиме нашу країну в Пекіні. Разом – сильніші! Слава Україні!

Автор: Софія Мінджоса