Вместе мы сильнее, – ОПУ

В команде Владимира Зеленского отметили, что болеют за каждого украинского Олимпийца. Ведь настоящая поддержка делает спортсменов сильнее.

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Поздравляем национальную сборную со стартом ХХІV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба,

– говорится в сообщении.

В Китае стартовали Олимпийские игры: главное

4 января на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине состоялась церемония открытия Олимпиады-2022. В ней приняли участие спортсмены из 95 стран.

Флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Россия в этот раз таки показала по телевидению выход украинской сборной. Ведь во время летних Олимпийских игр российский "Первый канал" перебил выход наших спортсменов рекламой.

В то же время американские комментаторы во время выхода сборной рассказали о тысячах российских военных, которые скопились у наших границ.

4 февраля также стало известно о новых случаях коронавируса среди украинских олимпийцев. Имена больных пока не называют.

Обратите внимание! Иностранные журналисты заметили, что Владимир Путин притворился спящим на открытии Олимпиады. Это произошло именно во время выхода сборной Украины в центр стадиона.

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Полный текст публикации Офиса Президента в телеграмме:

Поздравляем национальную сборную со стартом XXIV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба.

Болеем за каждого украинца, который будет представлять нашу страну в Пекине. Вместе – сильнее! Слава Украине!