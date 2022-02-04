Разом ми сильніші, – ОПУ
У команді Володимира Зеленського наголосили, що вболівають за кожного українського олімпійця. Адже справжня підтримка робить спортсменів сильнішими.
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Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба,
– мовиться у повідомленні.
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- 4 січня на стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2022. У ній взяли участь спортсмени з 95 країн.
- Прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова.
- Росія цього разу таки показала по телебаченні вихід української збірної. Адже під час літніх Олімпійських ігор російський "Перший канал" перебив вихід наших спортсменів рекламою.
- Водночас американські коментатори під час виходу збірної розповіли про тисячі російських військових, які скупчилися біля наших кордонів.
- 4 лютого також стало відомо про нові випадки коронавірусу серед українських олімпійців. Імена хворих наразі не називають.
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Повний текст публікації Офісу Президента у телеграмі:
Вітаємо національну збірну зі стартом ХХІV зимових Олімпійських ігор. 45 наших атлетів змагатимуться у 12 видах спорту. Серед суперників – лише найкращі, тож попереду – запекла боротьба.
Вболіваймо за кожного українця, який представлятиме нашу країну в Пекіні. Разом – сильніші! Слава Україні!