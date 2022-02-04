Поведінка Путіна під час відкриття Олімпіади

Путін хотів показати, що вихід українських олімпійців його зовсім не цікавить. Коли спортсмени вийшли у центр стадіону "Пташине гніздо" у Пекіні, політик заплющив очі.

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Крім того, очільник Кремля був без захисної маски на обличчі. Це при тому, що китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Навіть президент Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці. Однак Путін очевидно вирішив, що його ці правила не стосуються.

Дивіться відео, як Путін "заснув" під час виходу збірної України:

Які ще президенти прибули на відкриття Олімпіади:

Лідер Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі;

Таджикистану – Емомалі Рахмон;

Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв.

Зауважимо, президенти західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів.

Зверніть увагу! Участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор взяли 95 країн. Прапороносцями України стали олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова. Загалом церемонія тривала близько 2 годин.

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