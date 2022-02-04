Пекін вдруге приймає Олімпійські ігри

Пекін став першим містом, який прийняв як літню, так і зимову Олімпіаду. У столиці Китаю у 2008 році відбулися літні Олімпійські ігри.

До теми Десятка матеріалів про Олімпійські ігри в Пекіні: все що варто знати

Прапороносцями України на Олімпіаді-2022 у Пекіні стали олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й талановита фігуристка Олександра Назарова.

Відкриття Ігор у Пекіні триватиме близько двох годин і наприкінці церемонії запалять Олімпійський вогонь.



Відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Хоча церемонія відкриття відбувається 4-го лютого, Ігри в Пекіні розпочалися ще 2-го лютого. На Олімпіаді встигли виступити й представники України.

Варто зауважити, що на церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор у Пекіні не будуть спортсмени збірної Тайваню. Все через розбіжності з Китаєм.



"Пташине гніздо" / Фото Getty Images

Різниця між Києвом і Пекіном складає 5 годин. Тому деякі змагання будуть відбуватися, коли українці ще спатимуть. Втім, більшість фіналів, в яких розігруватимуть медалі, відбуватимуться ввечері за китайським часом.



"Пташине гніздо" / Фото Getty Images

В Україні церемонію відкриття Олімпіади та самі Ігри в Пекіні покаже суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ та діджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Через карантинні обмеження у Пекіні не буде іноземних вболівальників, а тільки місце. Також у Китаї чинні карантинні обмеження, тому стадіони не можна заповнити на 100%.

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