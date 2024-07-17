За результатами виступів у Лі Лізі Жирона вперше в історії вийшла в єврокубки. У сезоні-2024/2025 "каталонці" виступатимуть в Лізі чемпіонів.

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Через обмежену кількість місць на стадіоні, керівництво Жирони ухвалило рішення розподілити квоту у 6 тисяч перепусток на матчі Ліги чемпіонів між всіма власниками абонементів.

Окрім цього 1300 перепусток отримають УЄФА та її партнери. Для команди та гостей залишається 700 перепусток і ще 221 перепустка для ЗМІ. Зокрема 1000 членів клубу, які разом з Жироною від моменту повернення в професійний футбол, зможуть отримати доступ до одного з трьох домашніх матчів Ліги чемпіонів.

Вартість квитків стартуватиме від 45 євро, однак індивідуальну ціну на кожен матч ще не визначили, адже вона залежить від суперника.

Довідка. У минулому сезоні Жирона завершила Ла Лігу на третьому місці, заробивши 81 очко.

Відзначимо, що раніше була інформація, що Жирона може пролетіти повз єврокубки через трансфер Довбика. В угоді були порушені деякі фінансові домовленості, якщо УЄФА їх доведе, то анулює ліцензії на участь.