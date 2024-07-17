За результатами виступів у Лі Лізі Жирона вперше в історії вийшла в єврокубки. У сезоні-2024/2025 "каталонці" виступатимуть в Лізі чемпіонів.
Читайте також Зашкварився по повній: головний тренер Партизана порівняв київське Динамо з московським
Проблеми на "Монтіліві"
Через обмежену кількість місць на стадіоні, керівництво Жирони ухвалило рішення розподілити квоту у 6 тисяч перепусток на матчі Ліги чемпіонів між всіма власниками абонементів.
Окрім цього 1300 перепусток отримають УЄФА та її партнери. Для команди та гостей залишається 700 перепусток і ще 221 перепустка для ЗМІ. Зокрема 1000 членів клубу, які разом з Жироною від моменту повернення в професійний футбол, зможуть отримати доступ до одного з трьох домашніх матчів Ліги чемпіонів.
Вартість квитків стартуватиме від 45 євро, однак індивідуальну ціну на кожен матч ще не визначили, адже вона залежить від суперника.
Відзначимо, що раніше була інформація, що Жирона може пролетіти повз єврокубки через трансфер Довбика. В угоді були порушені деякі фінансові домовленості, якщо УЄФА їх доведе, то анулює ліцензії на участь.