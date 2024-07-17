За результатами виступів УПЛ сезону-2023/2024 Динамо розпочне виступи у Лізі чемпіонів з кваліфікаційного раунду. Суперником киян буде белградський Партизан.

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Пресконференція тренера Партизана

Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, зазначивши, що у них однаковий рівень гри.

Якщо ж говорити про наш старт у кваліфікації Ліги чемпіонів, то київське Динамо відповідає рівню московського Динамо, з яким ми нещодавно зустрічалися. Саме таку гру ми можемо очікувати, гру з високою інтенсивністю і відкритим футболом. Це буде складний матч проти жорсткого суперника,

– розповів наставник сербського клубу.

Також він додав, що його команді варто бути трошки небезпечнішою в атаці.

Довідка. Динамо зіграє з Партизаном в межах раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 23 та 31 липня.

Відзначимо, що домашній матч киян відбудеться у Любліні.