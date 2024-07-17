По результатам выступлений в Лиге Лиге Жирона впервые в истории вышла в еврокубки. В сезоне-2024/2025 "каталонцы" будут выступать в Лиге чемпионов.
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Проблемы на "Монтильиви"
Из-за ограниченного количества мест на стадионе, руководство Жироны приняло решение распределить квоту в 6 тысяч пропусков на матчи Лиги чемпионов между всеми владельцами абонементов.
Кроме этого 1300 пропусков получат УЕФА и ее партнеры. Для команды и гостей остается 700 пропусков и еще 221 пропуск для СМИ. В частности 1000 членов клуба, которые вместе с Жироной с момента возвращения в профессиональный футбол, смогут получить доступ к одному из трех домашних матчей Лиги чемпионов.
Стоимость билетов будет стартовать от 45 евро, однако индивидуальную цену на каждый матч еще не определили, ведь она зависит от соперника.
Отметим, что ранее была информация, что Жирона может пролететь мимо еврокубков из-за трансфера Довбика. В сделке были нарушены некоторые финансовые договоренности, если УЕФА их докажет, то аннулирует лицензии на участие.