Ажіотаж перед Євро-2020: вболівальники розкупили нову форму збірної України

Українська збірна лише 6 червня презентувала нову форму, у якій футболісти зіграють на Євро-2020. Фанати миттєво розхапали екіпірування.

Ажіотаж перед Євро

Футбольний світ залишився приємно вражений новою формою української збірної. Лише реакція Росії була негативною.

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6 червня відбулась презентація нової форми, як вже 10 червня на офіційному сайті Joma не залишилось жодного комплексу першої партії форми.

При виборі в інтернет-магазині на вболівальників чекає напис: "Очікується поставка". Також на сайті тепер не вказана вартість футболок. Лише 8 червня стартував продаж форми. Вона була доступна у всіх трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. Ціна – 1888 гривень.

Скандал навколо нової форми збірної України