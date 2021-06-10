Ажіотаж перед Євро-2020: вболівальники розкупили нову форму збірної України

Українська збірна лише 6 червня презентувала нову форму, у якій футболісти зіграють на Євро-2020. Фанати миттєво розхапали екіпірування.
Ажіотаж перед Євро
Футбольний світ залишився приємно вражений новою формою української збірної. Лише реакція Росії була негативною.
До теми Росія не відмовиться від Євро-2020 через нову форму збірної України
6 червня відбулась презентація нової форми, як вже 10 червня на офіційному сайті Joma не залишилось жодного комплексу першої партії форми.
При виборі в інтернет-магазині на вболівальників чекає напис: "Очікується поставка". Також на сайті тепер не вказана вартість футболок. Лише 8 червня стартував продаж форми. Вона була доступна у всіх трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. Ціна – 1888 гривень.
Скандал навколо нової форми збірної України
- 6 червня українська збірна продемонструвала нову форму, у якій футболісти зіграють на чемпіонаті Європи-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Українські футболісти вже навіть встигли зіграти один матч у новому екіпіруванні. Сталось це у поєдинку проти Кіпру, який завершився розгромною перемогою команди Андрія Шевченка (4:0).
- Така форма викликала обурення зі сторони Росії. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією". Тому таку креативну українську форму хотіли заборонити.
- В УЄФА заявили: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".
- Після цього Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України. Була зроблена гучна заява. Начебто за носіння форми збірної України на їх території можна отримати тюремний термін – до п'яти років ув'язнення.
- Усі деталі про скандал навколо форми – за посиланням.